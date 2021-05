CP volta a lançar bilhetes entre Lisboa e Porto a cinco euros

São 17.920 as viagens intercidades a preços reduzidos, com descontos até 80%. A partir desta terça-feira, 18 de Maio, será lançada uma média de 271 bilhetes por dia, para viagens a realizar entre 28 de Maio e 31 de Julho.

A CP tem uma nova campanha que permite viajar de comboio a preços reduzidos. A partir desta terça-feira, 18 de Maio, a empresa disponibiliza cerca de 17.920 viagens com descontos até 80% nos comboios intercidades.

Os bilhetes abrangidos pela campanha são em segunda classe, válidos para viagens entre 28 de Maio e 31 de Julho, e podem ser comprados com uma antecedência mínima de 10 dias relativamente à partida.

Em comunicado, a CP informa que todos os destinos dos comboios de longo curso Intercidades estão contemplados na nova campanha.

Destacam-se os preços reduzidos para as ligações ferroviárias entre Lisboa e Évora, que podem ficar por 2,50 euros; Beja por três euros; Coimbra ou Covilhã por quatro euros; Faro ou Guarda por 4,50 euros e Braga, Viana do Castelo ou Guimarães por 5,50 euros. As viagens entre Lisboa e Porto podem baixar até aos cinco euros.

A CP adianta ainda que uma média de 271 viagens diárias será disponibilizada durante o período da campanha. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira online, na aplicação da CP e nos restantes canais da transportadora.