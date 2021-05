Pedro Lains (1959-2021), um grande historiador económico

Os seus livros ficarão como testemunho de uma carreira e de uma vida dedicada à investigação e ao ensino sobre temas de história económica. Questionou e pensou as razões estruturais do atraso económico português nos séculos XIX e XX. Com a ironia suave que era seu timbre, percebeu como ninguém as diferentes interpretações dadas para esse atraso, escrevendo sobre o progresso da historiografia do atraso.