Sondagem: PP encurta distâncias para o PSOE depois do triunfo em Madrid

Partido de Casado “ganha” seis pontos aos socialistas na sequência da vitória arrasadora de Ayuso na capital espanhola. PSOE cai 3,6%, mas continua a liderar as intenções de voto, com 27,9%, segundo o CIS.

Os efeitos da vitória sensacional de Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular (PP), nas eleições para a comunidade de Madrid, realizadas no início do mês, parecem estar a fazer-se sentir nas intenções de voto dos espanhóis a nível nacional. Segundo a sondagem divulgada esta terça-feira pelo Centro de Investigações Sociológicas (CIS), os populares reduziram a desvantagem em relação ao Partido Socialista (PSOE), no Governo, de 10,9% para 4,5%.

O partido liderado por Pablo Casado sobe 2,8% em relação ao inquérito do Abril e agrega 23,4% das preferências em Maio. Já o PSOE, do presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, cai 3,6%, e está agora com 27,9% das intenções de voto.

A sondagem do CIS contou com 3.814 entrevistas, que tiveram lugar entre os dias 4 – o dia das eleições em Madrid – e 13 de Maio.

Na disputa eleitoral na capital, o PP elegeu 65 deputados para a Assembleia de Madrid, mais do dobro dos que tinha e mais do que o conjunto de todos os representantes eleitos pelos partidos de esquerda. Os socialistas tiveram mesmo o pior resultado de sempre em eleições para a comunidade madrilena.

Ainda que grande parte do sucesso dos conservadores espanhóis em Madrid se tenha devido à estratégia e à campanha liderada por Ayuso, Casado tem feito por reivindicar o triunfo para si e para a sua direcção, promovendo-o como uma grande vitória do PP, que, defende, deve agora ser replicada a nível nacional.

Para tal, precisará de encontrar uma forma de gerir politicamente um tipo de discurso mais extremado, como foi aquele utilizado por Ayuso – que apelou a muito eleitorado do Vox em Madrid – com a sua estratégia recente de viragem ao centro e de tentativa de reconquista dos eleitores do Cidadãos (C’s) e também do PSOE.

Apesar de ter caído nas intenções de voto – de 15,4% para 13,7% –, o partido de extrema-direita continua a ser a terceira força em Espanha, segundo o CIS. Já o C’s, que não elegeu qualquer deputado em Madrid, confirma a tendência de declínio dos últimos meses, e passa de 6,7% para 5,3%.

À esquerda, Unidas Podemos surge com 10,4% das intenções de voto (queda de três décimas) e o Más País sobe de 1,9% para 3,8% – depois do bom desempenho do Más Madrid na capital, elegendo os mesmos 24 deputados que o PSOE.

Quanto às lideranças políticas, Pedro Sánchez continua a merecer a melhor avaliação entre os participantes no inquérito, com 4,3 pontos em 10, e Pablo Casado, do PP, fica-se pelos 3,6 pontos. Em comparação com a sondagem de Abril, o presidente do Governo de Espanha caiu uma décima e o líder da oposição cresceu uma décima.

Inés Arrimadas (3,5), do C’s, Pablo Iglesias (3,1) – que se demitiu da liderança do Podemos e se retirou da política depois de conhecidos os resultados de Madrid – e Santiago Abascal (2,6), do Vox, completam a lista.