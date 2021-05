Gaza: “Precisamos de um novo dicionário para descrever o que sentimos”

O conflito continua com mais bombardeamentos na Faixa de Gaza e disparos de rockets do Hamas contra Israel. “Não sabemos lidar com esta devastação toda”, diz Abier Almasri, da Human Rights Watch.

Colados a ecrãs para ver se familiares e amigos estão bem depois de mais um bombardeamento, passando a noite com todas as pessoas da casa no mesmo quarto, o mais afastado de janelas, com electricidade apenas cinco horas por dia no melhor dos casos, muitos habitantes de Gaza descrevem o medo de estar num território densamente povoado atacado com bombas e disparos de artilharia de Israel, que têm destruído casas, edifícios inteiros, torres com mais de dez andares.