35 crianças e seis adultos estão internados por intoxicação alimentar em Beja

Esta terça-feira, 35 crianças e seis adultos de duas escolas de Beja foram admitidos nas urgências no Hospital de Beja com uma intoxicação alimentar. “Temos 35 crianças admitidas no serviço de urgência e seis adultos, todos com sintomas de vómitos, e são de duas escolas de Beja, das povoações rurais de São Matias, Beringel e Trigaches”, disse uma fonte do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, ao PÚBLICO.

“Tudo indica que terá sido uma intoxicação alimentar”, afirma ainda a fonte, acrescentando que falou com uma funcionária de uma das escolas que foi admitida nas urgências da unidade hospitalar. “Esta funcionária disse-me que foi depois do almoço que todos se começaram a sentir mal”.

“Ainda pelo relato desta utente, o que comeram foi bacalhau à Brás”, declara. A maioria das crianças continua em observação, apesar de algumas já terem tido alta.

O PÚBLICO tentou contactar os bombeiros de Beja mas estes não prestaram declarações, assim como o Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja.