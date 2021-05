Como ganhar o “bichinho” da corrida? A melhor parte é a “evolução rápida”

São fãs de corrida? Neste episódio do Vitamina P, tentamos perceber como é que se começa a desenvolver hábitos de corrida regulares e quais os erros a evitar. Com a pandemia, o encerramento dos ginásios e o isolamento social, a corrida ao ar livre tem-se tornado uma modalidade de actividade física mais popular. Só que, por vezes, não é fácil começar. É preciso calçado especial? Começar com caminhadas facilita? Quão rápido devemos ir?

Bruno Claro, fundador e responsável pelo Correr Lisboa, explica-nos tudo neste episódio do Vitamina P, onde nos fala sobre o seu projecto. “A corrida tem um resultado muito rápido, ou seja, o resultado inicial é muito rápido e muito visível”, nota o criador do Correr Lisboa. “Uma pessoa que começa a caminhar duas ou três vezes por semana rapidamente percebe que consegue ir um bocadinho mais depressa e quando se apercebe já está a correr.” E brinca: “As pessoas não gostam muito do conceito de correr porque é aborrecido e cansa. E na realidade cansa... mas é divertido.”

Paciência, música, boa companhia e calçado adequado são alguns dos ingredientes para uma boa sessão. Durante o episódio, Alexandre Felício, que é personal trainer e um dos responsáveis técnicos no Correr Lisboa, explica-nos a forma como um mau sapato pode influenciar a forma como corremos. “Uns maus ténis podem pôr em causa não só os joelhos mas depois também anca, coluna e tudo isso”, alerta o profissional, que nos explica os diferentes tipos de passada. Uma forma de descobrir é olhar para a posição do nosso joelho.

A fechar o episódio com os mitos da semana, falamos sobre o desafio de equilíbrio do Tik Tok, onde se tem visto muitos homens a caírem, estatelados, com a cara no chão. Será mesmo que o desafio do “centro da gravidade” só pode ser vencido por mulheres?

