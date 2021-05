Um brinde (e duas receitas) para celebrar o Dia Nacional do Cocktail

Com a festa no Lisbon Bar Show adiada por conta da pandemia, a celebração vai a casa em forma de receitas. Um Gin Fizz e um Daiquiri Especial são as propostas de Alberto Pires para brindar neste 18 de Maio. Cheers !

A data foi instituída em 2016 para promover as bebidas espirituosas e destacar a arte dos profissionais do sector. Com a celebração em sede própria, no Lisbon Bar Show, adiada para 2022, o organizador Alberto Pires propõe dois cocktails feitos em casa. Basta seguir o receituário.

Foto

Gin Fizz

1. Num frasco limpo (para servir de shaker) colocar 5 cl de gin, 2 cl de sumo de limão, um pacote ou uma colher de sopa de açúcar e gelo

2. Agitar e verter para um copo

3. Completar com água com gás

Foto

Daiquiri Especial

1. Num frasco limpo (para servir de shaker) colocar 5 cl de rum, 1 cl de sumo de limão, 1 cl de sumo de toranja, 1 cl de sumo de lima, um pacote ou uma colher de sopa de açúcar e gelo

2. Agitar e verter para um copo