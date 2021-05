Ariana Grande casou secretamente com Dalton Gomez

A cerimónia intimista, com menos de 20 convidados, terá acontecido na casa da artista em Montecito, na Califórnia. “O casal e as duas famílias não podiam estar mais felizes”, revelou uma fonte próxima.

Depois do êxito Thank u, next, a busca de Ariana Grande pelo amor parece ter chegado ao fim. A artista casou secretamente com Dalton Gomez, numa cerimónia discreta, com cerca de 20 convidados, no passado fim-de-semana, em Montecito, na Califórnia, EUA, avança a agência britânica PA. A cantora e o agente imobiliário anunciaram o noivado em Dezembro passado.

Os detalhes da cerimónia ainda não foram revelados, nem se sabe o que vestiu a noiva, mas Ariana Grande já é oficialmente uma mulher casada. “Eles casaram. Foi pequeno e íntimo ─ menos de 20 convidados”, conta uma fonte próxima da cantora à PA. Ariana Grande e Dalton Gomez terão dito o ‘sim’ na casa da artista no sul da Califórnia, em Montecito, no passado fim-de-semana, revela o site de celebridades TMZ. “A sala estava cheia de alegria e amor. O casal e as duas famílias não podiam estar mais felizes”, sublinhou a mesma fonte.

Em Dezembro, o casal tinha anunciado o noivado, com uma fotografia do imponente anel com um diamante oval e uma pérola, partilhada no Instagram. “Para sempre e depois ainda mais”, pode ler-se na descrição da fotografia. Em Fevereiro de 2020, foram vistos pela primeira vez juntos num restaurante em Los Angeles. Pouco depois, em Maio, participaram no videoclip da música Stuck with u — uma colaboração entre Ariana Grande e Justin Bieber.

Mas quem é Dalton Gomez? De acordo com o site da empresa imobiliária AKG, o jovem de 25 anos é nascido e criado no Sul da Califórnia e trabalha há cinco anos como agente, especializado em propriedades de luxo. “Está a tornar-se rapidamente num titã da indústria”, lê-se na sua biografia.

Ariana Grande já tinha estado noiva anteriormente do actor e comediante, Pete Davidson. A relação mediática terminou há dois anos, da qual resultou o êxito da cantora, Thank U, Next, na qual fala sobre os ex-namorados ─ o rapper Big Sean, o bailarino Ricky Alvarez, o rapper Mac Miller e, por fim, Pete Davidson.

Recorde-se que, em 2018, a cantora revelou ter sofrido de stress pós-traumático, na sequência do atentado em Manchester, durante o seu concerto, em 2017, provocado por um bombista suicida, do qual resultaram 22 mortos. Em Outubro de 2020, lançou o álbum Positions, o sexto da sua carreira.