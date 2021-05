O primeiro Yotel da Península Ibérica está prestes a abrir portas no Porto

Está prestes a abrir no Porto — no dia 28 de Maio —, junto ao viaduto de Gonçalo Cristóvão e mesmo em frente ao edifício do Jornal de Notícias, o Yotel Porto, que será o primeiro da marca na Península Ibérica.

Esta unidade disponibilizará 150 quartos e um ginásio aberto 24 horas por dia, parque de estacionamento, duas salas de reuniões, espaços comuns de trabalho, um espaço para eventos com vista sobre a cidade e o restaurante Komyuniti, onde serão servidos pequenos-almoços, almoços e jantares. O hotel conta ainda com uma zona de bar, com um pátio interior ao ar livre.

Segundo comunicado do Yotel, o design socorre-se de “elementos essenciais dos hotéis de luxo”, piscando o olho à “primeira classe da aviação”. As “cabines”, a linguagem Yotel utilizada para designar os quartos, estão equipadas com recursos exclusivos da marca Yotel tais como a SmartBed ajustável (em cabines) que economiza espaço, disponibilizando diferentes pontos de carregamento por USB, Wi-Fi super-rápido e televisões smart HD com Chromecast. Cada cabine conta ainda com casa de banho com chuveiro.

Foto Yotel

Os hóspedes poderão descarregar a aplicação Yotel Porto (disponível para iOS e Android) que permite fazer check-in remoto mesmo antes de chegarem ao hotel e usar a app como a sua SmartKey (chave do quarto). Através da app também será possível pedir serviço de quartos, controlar a TV ou as luzes da cabine.

Estarão também disponíveis quiosques interactivos de atendimento automático, um dos principais pontos do conceito #SmartStay optimizado desde a abertura da primeira unidade, em Nova Iorque. O hotel disponibilizará snacks e bebidas quentes no formato Grab+Go e, para além do room service, contará ainda com a colaboração dos robôs Yolinda e Yogiro que se encarregam de entregar snacks ligeiros ou bebidas directamente nas cabines.

Foto Yotel

“A abertura do primeiro espaço da marca Yotel da Península Ibérica, num período tão desafiante como o que estamos a viver, é mais uma prova de perseverança e do contínuo investimento da United Investments Portugal no turismo nacional. Estou convencido de que esta unidade hoteleira, pelas suas características inovadoras e tecnológicas, vai ser um sucesso, visto que permite uma estada segura, prática e descomplicada aos clientes que queiram desfrutar da emblemática cidade do Porto”, lança Nuno Godinho, manager desta unidade que representa um investimento de 30 milhões de euros na cidade.