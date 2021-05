A Quinzena Gastronómica do Polvo lança os tentáculos à Lourinhã

Em terra de dinossauros e aguardente, quem tem polvo também é rei. Com uma dúzia de anos de tradição, a Quinzena Gastronómica do Polvo da Lourinhã, promovida pelo município, dá destaque ao cefalópode em mais de meia centena de pratos, servidos por 21 restaurantes locais (ver caixa).

Mostrando que os créditos da terra também vão ao mar, o cardápio conta com receitas tradicionais, como o arroz de polvo ou o polvo à lagareiro, mas também combinações mais arrojadas, onde se apresenta a iguaria em forma de chamuça ou de pizza. Panado com açorda de coentros, em tempura com arroz do mar, de caril, à Brás ou à Bulhão Pato, em carpaccio ou pica-pau são outras das opções da carta, que estende os tentáculos às sobremesas dando a provar o polvo em macarons ou em recheio de sonhos.

Além da oferta nos estabelecimentos aderentes, esta edição traz a novidade dos serviços take-away e delivery, para que os comensais possam fazer a degustação em casa. A medida, que reflecte a solidariedade da autarquia com os sectores da restauração e bebidas, bastante afectados pela pandemia, vem acompanhada pelo “alargamento ou atribuição de esplanadas com isenção de taxa até 31 de Dezembro de 2021” e pelo “protocolo com a ANTRAL (Associação Nacional de Transportes Rodoviários ou Automóveis Ligeiros), disponibilizando gratuitamente o serviço de entregas na região durante os 11 dias da iniciativa”, referem em comunicado.

Ainda no âmbito da promoção e dinamização da gastronomia e economia locais, há a destacar outra novidade: o lançamento da plataforma de compras Buy Lourinhã, uma montra online da oferta local que serve de ponto de encontro entre empresários e consumidores.