A cozinha inspirada nos elementos põe os “Chefs em Volta” da origem do alimento

Água, Fogo, Ar e Terra serviram de inspiração para seis jovens chefs criarem o menu do evento que aconteceu numa fábrica de shitake em Lavra. O próximo almoço deve acontecer em Setembro, numa vinha.

Na primeira edição, os cozinheiros convidados estiveram em volta do jardim da Casa da Prelada, onde cozinharam revezando-se entre os convidados. Agora, na mais recente edição do evento “Os Chefs em Volta”, previsto para acontecer a cada estação e concebido pela pela S.P.O.T, agência de produção criativa baseada no Porto, eles andaram em torno dos elementos.