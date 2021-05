Turismo britânico “veio antecipar a reabertura de muitos hotéis”

Esta segunda-feira foi um dia diferente dos que se viveram nos últimos meses no aeroporto de Faro, com um aumento expressivo do número de aviões a chegarem à cidade com turistas a bordo. E, das 30 aeronaves previstas para aterrarem, 16 tinham origem no Reino Unido (um voo foi cancelado, de acordo com os dados da ANA enviados à Associação Turismo do Algarve), o que expressa bem a importância deste dia e deste mercado emissor para a região do Algarve e para o turismo nacional.