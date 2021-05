Porto de Lisboa tem programadas cerca de 50 escalas de cruzeiros

Cruzeiros já podem voltar às águas de Portugal Continental a partir desta segunda-feira. Governo diz que as companhias “têm desenvolvido planos de contingência com a implementação da testagem de passageiros, assim como da tripulação, o que tem permitido alguma retoma da actividade”.

Depois de terem sido interrompidas logo em Março do ano passado pela pandemia de covid-19, as viagens de cruzeiro podem voltar aos portos de Portugal Continental a partir desta segunda-feira. No caso do Porto de Lisboa, que disputa a liderança deste segmento com o Porto do Funchal, fonte oficial diz que até ao final da semana que vem ainda não há nada programado, mas que estão alinhavadas “perto de 50 escalas para os meses de Junho a Agosto”.