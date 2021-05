Pedro Nuno Santos diz que nacionalização da Groundforce só beneficiaria Alfredo Casimiro

Ministro das Infra-estruturas diz que está excluída a hipótese de nacionalização da empresa de assistência em terra nos aeroportos. Sobre a questão do novo aeroporto de Lisboa, Pedro Nuno Santos assegura que se a escolha for Alcochete isso não implica “qualquer indemnização” à ANA pelo fim da opção do Montijo e que vai ser lançado um concurso internacional para escolher que fará a avaliação ambiental estratégica.

O ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou esta terça-feira no Parlamento que a hipótese de nacionalizar a Groundforce está excluída por parte do Governo. Essa estratégia, defendida pelo PCP e pelo BE, não resolvia o problema da empresa mas sim, afirmou o ministro, do principal accionista, Alfredo Casimiro, pela sua “vitimização”, enveredando o empresário para a “litigância e um pedido de indemnização” por parte do Estado.

O Governo, afirmou, “quer uma solução que proteja os trabalhadores e a empresa”. A insolvência, pedida pela TAP (empresa credora e sócia de Alfredo Casimiro) é “o culminar de problemas, de uma situação insustentável, não é a causa de problemas”, acrescentou o ministro numa audição parlamentar sobre o novo aeroporto de Lisboa e a Groundforce, na sequência de requerimentos do CDS e do PCP.

Perante os deputados da comissão de economia, Pedro Nuno Santos destacou que “insolvência não é sinónimo de falência”. “Queremos encontrar uma solução definitiva para o problema da Groundforce, não temos nenhuma intenção de encerrar a empresa”, nem de avançar com despedimentos, garantiu.

Por parte do PCP, o deputado Bruno Dias acusou o Governo de aumentar a instabilidade da Groundforce com o pedido de insolvência, um processo que “poderá demorar vários meses ou até anos”.

Esta manhã, pouco antes da audição parlamentar ter início, Alfredo Casimiro enviou um comunicado, através da Groundforce, no qual afirmou que “um processo de insolvência não deixa tudo na mesma”, deixando a empresa “em total estrangulamento”. O pedido de insolvência, avança, “pode conduzir à ruptura operacional da empresa, ao afectar drasticamente a relação com os seus clientes, mas sobretudo com os seus fornecedores que, perante essa decisão, ponderam suspender os fornecimentos, caso não haja pagamentos antecipados ou a pronto”.

Da mesma forma, o empresário, que entrou em ruptura com a TAP e com o ministro das Infra-estruturas, diz que pode mesmo comprometer “o pagamento dos salários de Maio aos trabalhadores” e vai “dificultar a operação de venda [dos seus 51%] que se encontra em curso”. Alfredo Casimiro defende ainda que “qualquer solução de insolvência levará a que seja criada uma Groundforce II que, obviamente, irá optar pelos trabalhadores mais novos e mais qualificados”.

AAE do novo aeroporto vai ter concurso internacional

Sobre o novo aeroporto, Pedro Nuno Santos voltou a garantir que, no âmbito do processo de avaliação ambiental estratégica (AAE), se a escolha for a favor de localização em Alcochete isso não implica “qualquer indemnização” à ANA pelo fim da opção do Montijo.

Vão estar três cenários em consideração: Montijo como aeroporto complementar do Aeroporto Humberto Delgado; uma “solução dual alternativa” em que “o aeroporto do Montijo adquirirá, progressivamente, o estatuto de aeroporto principal e o Aeroporto Humberto Delgado o de complementar”; e um novo aeroporto internacional de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete. Neste último caso, o ministro afirmou que era a solução que estava “consolidada imediatamente antes do Montijo”.

O processo de escolha de quem fará a AAE ainda deverá demorar algum tempo, ao contrário do previsto inicialmente pelo Governo. Isto porque, de acordo com o que explicou hoje o ministro em resposta ao deputado do PCP, Bruno Dias, foi decidido que será lançado “um concurso internacional, aberto a instituições certificadas” para o efeito, do qual sairá então a escolha de quem irá fazer a AAE.

Este processo, estimou Pedro Nuno Santos, deverá demorar cerca de um ano. “É um período que estamos a perder, mas é inevitável”, sublinhou.

A AAE é, por sua vez, uma condição necessária para, no âmbito do acordo com o PSD, alterar a legislação em vigor ligada à construção dos aeroportos. Isto porque, segundo o Governo, e numa linha de pensamento partilhada pelo PSD, um projecto de dimensão nacional não pode ficar dependente de pareceres vinculativos dos municípios.