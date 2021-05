Jorge Jesus vê Benfica “campeão” da segunda volta

Treinador dos “encarnados” quer uma vitória para reforçar impacto da pandemia no título e ainda ajudar Seferovic a ser o máximo goleador do campeonato.

O Benfica despede-se esta quarta-feira do campeonato com a cabeça na Taça de Portugal e com a certeza de não poder ir além do último lugar do pódio, o que, para o técnico Jorge Jesus, não retira nem a motivação nem a responsabilidade de vencer em Guimarães.

Frente a um Vitória empenhado em garantir o sexto lugar (europeu), o Benfica persegue dois objectivos: confirmar a subida de rendimento na segunda volta e ajudar o suíço Seferovic a tornar-se máximo goleador da I Liga.

Em caso de vitória, o Benfica será, inclusive, “campeão” da segunda volta, o que para Jorge Jesus reflecte o impacto da pandemia no plantel dos “encarnados”, reforçando a argumentação do técnico para explicar a quebra que levou ao irremediável afastamento da equipa da corrida pelo título.

“Mesmo sem um objectivo para além da obrigação de jogar sempre para vencer e da proximidade da final da Taça de Portugal, vamos a Guimarães para ganhar e terminar a segunda volta como a equipa com mais pontos conquistados”, sintetizou Jorge Jesus, admitindo poupanças, atendendo à importância da final de Coimbra.

“O nosso foco está em Guimarães, onde vamos apresentar a melhor equipa para estarmos ao nível do que temos feito nos últimos três meses. Obviamente, sabemos que logo a seguir vem a final da Taça de Portugal…”, nota, assumindo que haverá “poupanças” que não passarão por Seferovic.

“O nosso objectivo é sempre em função do interesse colectivo, mas se pudermos ajudar o Seferovic a ser o melhor marcador do campeonato, não vamos deixá-lo de fora”.

Assim sendo, o Benfica lutará pelo suíço e pela honra de ser, pelo menos, o melhor da segunda volta, na qual somou 39 pontos, mais cinco do que na primeira ronda. Se os três primeiros vencerem (ou fizerem o mesmo resultado) na última jornada, o Benfica supera o FC Porto, por um ponto, e o Sporting, por dois.

Contas que não deixam dúvidas a Jorge Jesus. “A diferença? Está em trabalhar com uma equipa que não está doente. Ter tempo para treinar e passar as ideias. Esse foi o factor mais importante. Se vencermos, somos a equipa que mais pontos somou na segunda volta”.