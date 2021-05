Quarta, na TV: E Agora, Onde Vamos? e Despojos de Inverno entre canções da Eurovisão e a história de um activista

CINEMA

Despojos de Inverno

AXN, 15h26

Nomeado para quatro Óscares, o filme de Debra Granik adapta o romance homónimo de Daniel Woodrell, contando com actuações de Jennifer Lawrence, John Hawkes e Isaiah Stone e Ashlee Thompson. Ree Dolly, de 17 anos, é a alma da família e o único apoio dos irmãos mais novos. A mãe está em depressão profunda. O pai, depois de dar a casa como fiança num negócio obscuro, desapareceu sem deixar rasto e é procurado pela polícia. Para não perder a casa, Ree terá de o encontrar, custe o que custar.

Vitória e Abdul

Cinemundo, 17h20

Escrito e realizado por Stephen Frears, Vitória e Abdul adapta a obra escrita por Shrabani Basu, sobre a relação entre a Rainha Victória (Judi Dench) e o seu empregado indiano, Abdul Karim (Ali Fazal) – uma amizade que fez com que a soberana mudasse a sua forma de estar no mundo.

As Brancas Montanhas da Morte

Fox Movies, 17h45

Nomeado para a Palma de Ouro em Cannes, em 1972, o filme de Sydney Pollack foi rodado no Utah e está cheio de paisagens que enchem o ecrã. Segue Jeremiah Johnson (Robert Redford), um homem se torna eremita nas montanhas brancas do Colorado.

O Farol

TVCine Edition, 22h

Um drama sobre isolamento e loucura, assinado por Robert Egger e centrado no deteriorar da relação entre um faroleiro (Willem Dafoe) e o seu ajudante (Robert Pattinson). Destaca-se o trabalho de fotografia, que concorreu ao Óscar e ao BAFTA.

E Agora, Onde Vamos?

RTP1, 1h30

Numa aldeia remota do Líbano vive uma comunidade dividida entre a religião cristã e islâmica, onde as duas fés têm convivido pacificamente. Mas um evento vem alterar essa situação. As mulheres, empenhadas em impedir um conflito, decidem contratar dançarinas ocidentais e drogar os homens com bolinhos de haxixe, enquanto escondem as armas da aldeia. Realizado pela libanesa Nadine Labaki, esta comédia dramática ganhou o Prémio do Público no Festival de Cinema de Toronto e foi a escolha do Líbano na corrida à nomeação ao Óscar de melhor filme internacional.

MÚSICA

Festival Eurovisão da Canção 2021

RTP1, 22h08

Depois do cancelamento inédito do ano passado, o Festival Eurovisão da Canção está de volta. A cidade holandesa de Roterdão acolhe a 65.ª edição. Hoje, na primeira semifinal, vão a palco as canções representantes dos seguintes países (por ordem de actuação): Lituânia, Eslovénia, Rússia, Suécia, Austrália, Macedónia do Norte, Irlanda, Chipre, Noruega, Croácia, Bélgica, Israel, România, Azerbaijão, Ucrânia e Malta. A segunda semifinal, em que participarão os portugueses The Black Mamba, com Love is on my side, está marcada para quinta-feira; a final, para sábado. As emissões na RTP têm como comentadores José Carlos Malato e Nuno Galopim. Elisa, a vencedora do Festival da Canção 2020, será a porta-voz do júri português no momento de anunciar a pontuação.

DOCUMENTÁRIO

Água e Não Armas - Pintar o Afeganistão de Verde

RTP2, 16h08

Esta é a história do contributo dado por Tetsu Nakamura à reconstrução de um país devastado pela guerra, o Afeganistão. O médico japonês envolveu-se pessoalmente (e no terreno) no esforço de recuperar o país através da aposta na agricultura. Liderou uma organização humanitária numa empreitada de construção de um canal de irrigação que viria a transformar desertos em zonas verdes e cultiváveis. Este documentário relata 15 anos desse trabalho. Nakamura, que não acreditava nas armas como forma de resolver conflitos, viria a morrer no Afeganistão (que fez dele cidadão honorário), em 2019, baleado num ataque.

DESPORTO

Ciclismo: Volta à Andaluzia

Eurosport 1, 13h

Directo. Arranca em Mijas a 67.ª edição da prova regional espanhola, também conhecida como Ruta del Sol. Rui Oliveira é o único atleta português em prova. Pela frente, há mais de 800 quilómetros a percorrer em direcção à meta instalada em Pulpí, onde o pelotão chegará no sábado. O canal acompanha todas as cinco etapas, sempre a seguir aos directos de outra prova: a Volta a Itália (esta, até 30 de Maio).