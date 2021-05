De Évora a Conímbriga, um roteiro (gratuito) para este Dia Internacional dos Museus

Raspadinha à parte, o Dia Internacional dos Museus comemora-se esta terça-feira em todo o país com mais de uma centena de iniciativas de entrada gratuita para todas as idades. Na ressaca da pandemia e dos dois confinamentos prolongados a que as instituições culturais também foram sujeitas, a Direcção-Geral do Património Cultural aproveita, aliás, a data para lançar uma campanha destinada a reaproximar os museus, monumentos e palácios portugueses do público nacional; depois de uma primeira mobilização em Évora em torno do Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, O Museu é Meu prossegue esta manhã em Viseu, com acções de rua no Adro da Sé, no Mercado Municipal e na Escola Superior de Educação chamando a atenção para os tesouros do Museu Nacional Grão Vasco.

Os dois museus envolvidos prepararam para este dia um extenso programa de actividades, entre as quais se destacam, no Grão Vasco, a visita guiada em torno do patrono da instituição, Vasco Fernandes: O Pintor de Viseu (às 14h30), e, no Frei Manuel do Cenáculo, o início do ciclo Poesia no Claustro (às 15h10).

Em Lisboa, o Mosteiro dos Jerónimos também convida os visitantes a acompanharem a directora do monumento, Dalila Rodrigues, e os seus técnicos superiores em visitas temáticas centradas nos tesouros artísticos do complexo. Ao lado, o Museu Nacional de Arqueologia propõe múltiplos percursos orientados, mas também um workshop de criação de ídolos inspirado na exposição Ídolos. Olhares Milenares (a partir das 11h) e a gala de contos LU.GAR.CONTADO (às 16h), com os narradores Cristina Taquelim, António Fontinha e Ana Sofia Paiva.

Muito perto dali, no Museu Nacional dos Coches, há visitas guiadas e livres à colecção permanente durante todo o dia (das 10h às 22h); o Antigo Picadeiro Real recebe, por sua, vez, às 17h, um concerto do pianista Franky Innocenti. Mais acima, o Palácio Nacional da Ajuda convida os visitantes a recuarem ao tempo de D. Luís (1838-1889) e D. Maria Pia (1847-1911) e a conhecerem, por exemplo, os hábitos de mesa do então paço real (às 11h), numa apresentação do projecto Mesa Real, coordenado por Cristina Neiva Correia. Mais ao fim da tarde, o palácio acolhe uma actuação do Coro Comunitário da Ajuda (18h30) e outra da Orquestra de Cordas da Ajuda (19h), que reúne 50 crianças da freguesia oriundas de diferentes contextos socioeconómicos e culturais.

No Museu Nacional de Arte Antiga, as atenções centram-se na história singular do Museu do Caramulo, cuja colecção, reunida por Abel de Lacerda (1921-1957) ali se mostrará nos próximos meses. A inauguração da exposição A Colecção Utópica. O Museu do Caramulo faz-se acompanhar da estreia do documentário Abel de Lacerda: O Coleccionador Utópico (às 18h).

Uma hora antes, o Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado (MNAC) inaugura três novas exposições: Meu Amigo: Obras e Documentos da Colecção Ernesto de Sousa (1921-1988), a pretexto do centenário do nascimento de um dos mais prodigiosos e prolíficos artistas do século XX português; Herança, em que Ana Vidigal e Nuno Nunes-Ferreira abordam os arquivos pessoais dos seus pais, mobilizados como tantos outros jovens portugueses da sua geração para a Guerra Colonial; e Olhares Modernos – Retrato em Pintura, Escultura, Desenho (1910/1950), releitura do acervo do museu. Paralelamente, nove janelas da fachada do edifício recebem outras tantas intervenções inéditas do artista plástico Pires Vieira. Instituição dependente do MNAC, a Casa-Museu Anastácio Gonçalves convida os visitantes a embarcarem nas visitas guiadas Conheça a Casa do Coleccionador (às 13h) e Sinta-se na Casa do Coleccionador (14h30 e 15h30).

Também o Museu Nacional de História Natural e da Ciência aposta nas visitas guiadas, uma das quais, Plantas, Água e Arte na Sétima Colina, levará os interessados do Jardim Botânico de Lisboa até ao Museu de São Roque, com escala no Museu da Água. Outras propostas de visita incidem sobre o Banco de Sementes (12h), os Herbários (15h) e o Laboratório de Taxidermia (16h).

Intenso é também o programa que o Museu Nacional do Traje preparou para este dia. Há visitas guiadas temáticas, dentro e fora do edifício – destacam-se, entre outras, Do Outro Lado do Traje (Em Cena): Histórias da Indumentária através do Cinema e da Televisão (às 12h e às 16h); Segredos do Restauro Têxtil (10h30, 11h30 e 15h); e O que Escondem os Nossos Armários? (10h30; 11h30, 15h) – e ateliers para crianças como Histórias de um Espelho Mágico (às 15h), inspirado nas personagens de Alice no País das Maravilhas, em que se confeccionarão jóias para Alice e enfeites para o Chapeleiro Louco. Mas o Dia Internacional dos Museus traz mais ateliers, por exemplo de pintura de azulejo, no Museu Nacional do Azulejo (às 15h).

Já quem passar à tarde pelo Museu Nacional do Teatro e da Dança poderá optar entre uma conversa com Anna Picco sobre A ópera italiana ou a invenção do drama com música (às 15h) ou as visitas guiadas O Museu Visto por Dentro e A Última Ceia dos Polichinelos (ambas às 15h30). O Museu Nacional da Música disponibiliza entretanto online o concerto que no domingo levou o cravo Taskin, um dos tesouros nacionais da sua colecção, até ao palco do Centro Cultural de Belém, onde Kenneth Weiss interpretou A arte da fuga de Bach. Mais logo, às 16h, o público poderá assistir nas instalações do Alto dos Moinhos ao recital comentado Que Músicas Toca o Piano do Museu?

O Palácio Nacional de Mafra, para onde em breve se transferirá o Museu Nacional da Música, também porá em evidência a sua importante tradição musical, com uma visita guiada ao corredor dos órgãos e aos terraços (às 14h30). No Mosteiro de Alcobaça, os percursos temáticos preparados para este dia incidirão na Sacristia Manuelina (12h; 14h30; 15h30; 16h30) e na Sala dos Reis (às 15h).

Em Coimbra, o Museu Nacional Machado de Castro convida os visitantes a juntarem-se à visita guiada Maleitas, Milagres e Receitas – A Arte de Ensinar (às 14h30) e abre excepcionalmente as portas dos seus ateliers de conservação e restauro para que o público possa testemunhar aquilo que normalmente acontece nos bastidores (às 14h)

Finalmente, o Museu Monográfico de Conímbriga festeja a data reabrindo ao público com uma nova exposição. A atracção são 50 peças da colecção que até aqui não estavam visíveis.