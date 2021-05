Proteína que fabrica maquinetas das células apanhada finalmente em flagrante

Avancemos sem receio das palavras, para podermos viajar de forma acessível até às entranhas das células: aí se encontram os centrossomas, estruturas fundamentais na multiplicação e movimento celulares. Dentro dos centrossomas estão, por sua vez, os centríolos. A estas duas maquinetas com um papel crítico na saúde e na doença das células a bioquímica Mónica Bettencourt-Dias, a directora desde 2017 do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), em Oeiras, tem dedicado anos de investigação. A última viagem da sua equipa a estas engrenagens celulares permitiu compreendê-las a um nível ainda mais profundo, em observações em directo agora relatadas na revista The Journal of Cell Biology, graças a uma série de acasos e encontros entre cientistas. O final, como se depreenderá, é feliz.