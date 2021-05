“Tenho de pagar quanto?”, perguntou um trabalhador que Rodrigo queria contratar

Tantas vezes o produtor agrícola Rodrigo Gusmão se afligiu com falta de mão-de-obra no Douro. “Tinha 25 hectares e sentia-me na mão de meia dúzia de homens capazes de fazer o trabalho necessário.” Resolveu criar a sua própria empresa de prestação de serviços recorrendo a estrangeiros. Depressa se deparou com a acção das máfias e procurou desviar-se delas.