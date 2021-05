Fechar portas ou introduzir propinas: as soluções de quem perdeu financiamento

As contas são relativamente fáceis de fazer. No contexto anterior a 2016, era o Estado que pagava o custo de cada turma em 79 instituições do ensino privado ou cooperativo, o que significa que, para esses alunos, a educação era gratuita. A perda desse financiamento em muitas delas obrigou a fazer cortes, mudar o modelo de negócio ou a fechar portas.