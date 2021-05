Corrida dos portugueses ao novo estatuto de imigrante entope consulados do Reino Unido

Numa altura em que o Reino Unido aperta o controlo das entradas no território, o que levou já à detenção de pelo menos dois portugueses, mais de 380 mil nacionais já se candidataram ao novo estatuto de imigrante. O prazo termina no dia 30 de Junho, mas os postos consulares não estão a conseguir dar resposta. Governo garante reforço.

A corrida dos portugueses à regularização do estatuto de imigrante no Reino Unido está a gerar atrasos na resposta dos serviços consulares portugueses naquele território. E, numa altura em que o prazo começa a esgotar-se, dado que a partir do dia 1 de Julho ninguém poderá continuar a viver ou a trabalhar naquele território sem o novo estatuto de imigrante, o desespero começa também a aumentar.