Com ameaças à família nos seus países, vítimas evitam pedir ajuda

Quem entra nas operações policiais para proteger e apoiar as vítimas de tráfico identifica diversos tipos de abusos. É essa diversidade que Sónia Duarte Lopes, das Equipas Multidisciplinares Especializadas (EME) de apoio às vítimas de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), encontra ao olhar a Operação Pokhara em 2016 e a Operação Lezíria em 2020, duas das mais recentes operações do SEF na zona de Almeirim, distrito de Santarém.