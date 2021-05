Moção da actual liderança do BE elege 68,4% dos delegados à convenção

A Convenção Nacional do Bloco de Esquerda realiza-se no próximo fim-de-semana, em Matosinhos, com metade dos delegados.

Os apoiantes do BE elegeram entre sexta-feira e domingo os 339 delegados à XII Convenção Nacional do partido, reduzidos a metade devido à pandemia, tendo a moção da actual liderança de Catarina Martins conseguido 232 (68,4%).

Os dados sobre a eleição dos delegados à XII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, que decorre no próximo fim-de-semana, 22 e 23 de Maio, em Matosinhos, distrito do Porto, foram divulgados por fonte oficial do partido à agência Lusa.

A Moção A “Sair da Crise, Lutar contra a Desigualdade", subscrita, além de Catarina Martins, pelo líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, e pela eurodeputada e ex-candidata presidencial, Marisa Matias, entre outros dirigentes, conseguiu eleger 232 dos 339 delegados totais.

A moção Moção E “Enfrentar o Empobrecimento, Polarizar à Esquerda”, crítica da direcção e promovida pelo movimento Convergência, terá na reunião magna do partido 63 delegados, ou seja 18,6%.

A Plataforma Madeira 2 conseguiu eleger 12 degelados; a Moção Q "Quebrar Correntes, Lutar Pelo Socialismo” nove delegados; a Moção C "Mais Democracia, Mais Organização” oito delegados; a plataforma Mudar de Vida (Faro) seis delegados; a Moção N "Por Uma Revolução Tranquila” cinco delegados; a Plataforma Madeira 1 dois delegados; e, com um delegado cada um, ficaram a Plataforma Interior (Portalegre) e a Plataforma 3R (Coimbra).

Em 6 de Março foi decidido pela Mesa Nacional do BE que a reunião magna do partido, que já tinha sido adiada o ano passado devido à pandemia, se manteria agendada para o próximo fim-de-semana, mas foi determinado reduzir para metade os delegados, com a garantia de assegurar a proporcionalidade e a representatividade.

Segundo Catarina Martins, a Mesa Nacional decidiu “alterar o modelo da convenção, que sendo presencial, mantendo-se na data e no distrito no Porto, vai ter metade dos delegados” devido à pandemia.

Os apoiantes do partido que não são delegados ficam também impedidos de estar presencialmente na reunião magna, que será transmitida na íntegra.

Esta decisão foi contestada pelos subscritores da moção E que se manifestaram “frontalmente contra" esta redução para metade dos delegados à convenção, considerando ser um “tiro na democracia bloquista”.