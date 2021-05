Catarina Martins defende saída imediata de Eduardo Cabrita: “Está numa situação insustentável”

Catarina Martins falou ainda da acusação de violência doméstica ao bloquista Luís Monteiro. Catarina Martins remeteu casos como o de Luís Monteiro para os tribunais, excluindo-os do "âmbito do partido".

O deputado negou as acusações de violência doméstica e desistiu da candidatura à Câmara de Gaia nas próximas eleições autárquicas, mas mantém-se como deputado na Assembleia da República "com a concordância" da direcção do partido.

Catarina Martins rejeitou que o partido tenha demorado a reagir, explicando que a decisão de desistir da corrida autárquica foi pessoal e "teve a solidariedade da direcção".

"O crime de violência doméstica ou violência no namoro é muito grave e as denúncias devem ser levadas a sério e não devem ser desvalorizadas. Dito isto, uma acusação numa rede social também não acaba com a presunção de inocência de ninguém, como é normal num Estado de direito que levamos também muito a sério", defendeu.

Catarina Martins reiterou que "este é um crime muito grave e que dá direito a pena de prisão", mas deixou claro que "não é algo sobre o qual o BE se deva pronunciar no caso concreto", uma vez que "seguirá o seu curso em tribunal".

A líder do BE foi ainda questionada sobre se mantém a confiança política em Luís Monteiro. "Todas as vítimas devem ser levadas a sério, que as denúncias não devem ser descartadas, vivemos num país em que muitas mulheres são mortas à mão dos seus companheiros ou ex-companheiros, em que muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar com medo de não serem levadas a sério e, portanto, nós nunca vamos desqualificar nenhuma denúncia", começou por responder.

No entanto, para Catarina Martins estes casos não são do "âmbito do partido", mas "do âmbito dos tribunais".

"E as acusações nas redes sociais não determinam a sua veracidade por serem feitas numa rede social e, portanto, o caminho será feito", insistiu.