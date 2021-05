Ana Gomes acusa Marcelo de “respaldar” um “sujeito” que “facilita a vida a traficantes de droga”

Ana Gomes critica a visita de Estado que o Presidente da República realiza a partir de hoje à Guiné-Bissau. Para a antiga eurodeputada, Marcelo Rebelo de Sousa vai, com esta deslocação, “respaldar” Sissoco Embaló, que acusa de ser um “autoproclamado” chefe de Estado “violando a Constituição”, de ter sido um “serventuário do terrorista Khadaffi, que nada melhorou as condições do povo, que persegue jornalistas e facilita a vida a traficantes de droga”.