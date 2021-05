Sexo: ainda um tabu, mesmo para os jovens

Neste P24, Beatriz Figueira, Mariana Coelho e Marta Carvalho, alunas de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social e repórteres do programa da ESCS FM, com quem o PÚBLICO tem uma parceria, retratam a relação dos jovens com o sexo, no Repórter 360.

Com conteúdos exclusivos ao P24 e excertos da reportagem “Sexo: um tabu por desmistificar”, pode aqui ouvir como os jovens obtêm educação sexual e qual a sua relação com o sexo.

Episódio realizado com a supervisão de Ruben Martins.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.​​