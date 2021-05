Não há festival, mas a Escola do Rock vai voltar a dar música a Paredes de Coura

Uma residência artística para bandas e um campo de férias para músicos (mesmo para os que se escondem no quarto). A edição 2021 da Escola do Rock regressa a Paredes de Coura com um projecto de inclusão intitulado Rock com Todos, que vai decorrer numa residência intensiva entre 18 e 23 de Julho.

O programa vai “incluir concertos dos Dream People, Whicked Youth e Gaspea, bandas que integraram edições anteriores das residências artísticas” e “um Programa de Bandas Residentes, que investe na criação e produção musical, potenciando o aparecimento de novas bandas no panorama nacional”.

“As bandas são seleccionadas através de um concurso, a decorrer desde sábado e até 30 de Junho, no qual podem participar bandas sem edição e produção profissional”. As “duas bandas vencedoras estarão em residência em Paredes de Coura entre os dias 18 e 23 de Julho, em paralelo com a residência intensiva da Escola do Rock”.

Durante esse período, cada uma destas bandas terá à sua disposição uma sala de ensaio exclusiva, equipada com sistema de som, tutoria dos músicos formadores da Escola do Rock e do técnico responsável pela gravação do single, possibilidade de interagir e integrar participantes e formadores da Escola do Rock nas gravações e apresentações, e possibilidade de actuar em futuras residências tours da Escola do Rock.

O alojamento e refeições estarão a cargo da Câmara de Paredes de Coura. Este ano, a iniciativa vai ainda permitir a “validação dos módulos de formação definidos no projecto europeu Play2Grow”.

Terão ainda “a possibilidade de ensaiar e tocar em espaços exclusivos, assim como de produzir e gravar um single com o produtor Manuel Reis que já trabalhou com Manel Cruz, Dead Combo, Jorge Palma, Carlos do Carmo, Trabalhadores do Comércio, Hitchpop e muitos outros. A selecção das bandas é feita por um júri composto por convidados a anunciar e os resultados são anunciados a 5 de Julho.

A “residência intensiva da Escola do Rock assume este ano contornos diferenciados e está limitada à participação de 25 alunos devido à pandemia de covid-19”. A iniciativa “disponibiliza uma equipa de formadores profissionais, com especializações variadas em ensino de música, que facilitam o processo de aprendizagem, desconstruindo os métodos tradicionais de forma a potenciar as capacidades técnicas e criativas de todos os alunos”.

O modelo de trabalho “inclui ensaios, formação, jam sessions, showcases, workshops, sessões de cinema e demonstrações de instrumentos”. Após “a residência intensiva, acontecerá o habitual concerto final e uma tour, respeitando as restrições indicadas para garantir a protecção dos participantes relativamente à pandemia de covid-19, de acordo com as regras aplicadas à data de realização destas actividades”.

O “objectivo do projecto Rock com Todos é permitir a participação de pessoas sem formação musical em algumas actividades artísticas da escola, como idosos, crianças, cidadãos com necessidades educativas especiais ou provenientes de agregados familiares com carências económicas”. A Escola do Rock - Paredes de Coura foi lançada em 2014.