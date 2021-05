Comunicar Saúde e Ciência: mais diálogo, melhor saúde

A pandemia tem-nos mostrado o ritmo impressionante a que se produz conhecimento em saúde pública, mas também o desfasamento entre esse conhecimento e os resultados em saúde, trazendo à tona o desafio da tradução do conhecimento em prática. O que falhou? O que falha? Falha, entre outros aspetos, o elemento mais básico da tradução do conhecimento em prática: o diálogo.

A comunicação em saúde é muitas vezes pensada estritamente como a partilha de informação sobre saúde de forma a influenciar decisões e comportamentos. Mas a comunicação em saúde é mais do que apenas informação, implica envolver, pois trata-se de mobilizar as pessoas e comunidades para uma determinada causa, tornando-a sua, assumindo um papel e um compromisso. Não basta partilhar mensagens claras e rigorosas, é necessário garantir mensagens relevantes e mobilizadoras. Para isso, é preciso considerar a evidência de diferentes áreas do saber, mas também ouvir a população.

Vamos considerar a utilização da comunicação com o propósito de apoiar as pessoas a adotarem comportamentos de proteção individual. Ao longo da pandemia, a evidência emergente foi determinando a decisão e as recomendações a comunicar à população. Décadas de investigação e teorização sobre processos de mudança serviriam para apoiar o desenvolvimento e disseminação das mensagens.

E o que já sabíamos sobre mensagens de risco e proteção? Eis alguns exemplos.

Sabíamos que era preciso mobilizar o medo, mas um medo otimista, aquele medo que nos leva a valorizar as medidas de proteção e a acreditar que as nossas ações fazem diferença. Mensagens de elevada ameaça podem ter efeitos paradoxais, como levar-nos a paralisar, racionalizar e encontrar exceções para o nosso caso (“isto não me acontece a mim”, “eu tenho um bom sistema imunitário”) ou adotar comportamentos irracionais (como ir comprar papel higiénico suficiente para um bairro inteiro). Em vez disso, precisamos de mensagens que desencadeiem medo e preocupação, mas também confiança na nossa capacidade de influenciar o risco.

Sabíamos que é preciso que as pessoas transportem o risco para o seu dia a dia e que o valorizem em todas as circunstâncias. Ora, as pessoas sentem-se mais ameaçadas em situações que controlam e conhecem menos (nos transportes, no supermercado) e tendem a sentir-se seguras nos contextos mais familiares e junto daqueles que lhes são próximos. Por isso, não basta ter uma comunicação que vem das autoridades, é preciso que as mensagens venham dos contextos em que vivemos, das nossas pessoas, que corram de boca em boca, induzindo uma preocupação solidária entre todos.

Mensagens que mobilizam emoções como a culpa ou a vergonha favorecem a alienação moral, a negação ou transferência da responsabilidade pelo comportamento e também o estigma

Sabíamos que precisávamos de mobilizar as pessoas para uma noção de saúde pública e não apenas de saúde individual. Por isso, as mensagens devem apoiar a autonomia e enfatizar o valor pessoal e social dos comportamentos, favorecendo a empatia. Pelo contrário, mensagens que mobilizam emoções como a culpa ou a vergonha favorecem a alienação moral, a negação ou transferência da responsabilidade pelo comportamento e também o estigma.

Nem tudo o que sabíamos se concretizou na forma como comunicámos. Por outro lado, nem sempre o que sabemos à partida é suficiente para desenvolver e disseminar mensagens, é preciso olhar para cada contexto e ouvir. A implementação do conhecimento para mais e melhor saúde para todos implica uma visão ampla, que considere os determinantes sociais de saúde, e um diálogo multidisciplinar e multissetorial, não esquecendo a necessidade de ouvir e envolver o cidadão.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico