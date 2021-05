Como prevenir violações do Estado de Direito na UE?

Os tratados da União Europeia prevêem mecanismos para proteger os valores europeus, tais como os procedimentos ao abrigo do artigo 7.º do Tratado da União Europeia ou os procedimentos por infracções previstos no Tratado sobre o Funcionamento da UE. De acordo com o serviço de pesquisa do Parlamento Europeu, ao longo dos anos, as instituições da UE foram desenvolvendo diversas ferramentas para este escrutínio, como o mecanismo de cooperação e verificação, criado em 2007 para aferir o desempenho da Bulgária e da Roménia em matéria de Estado de direito aquando da sua adesão à UE.

Em 2019, a Comissão Europeia propôs uma avaliação anual do Estado de direito que deu origem à publicação em Setembro de 2020 do primeiro relatório anual sobre o Estado de direito. O mecanismo de condicionalidade do Estado de Direito, que permite suspender o acesso a fundos do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 em casos de falhas na protecção do Estado de direito, foi aprovado no final de 2020 depois de duras negociações com a Hungria e a Polónia. O mecanismo poderá ser accionado apenas depois de uma decisão do Tribunal de Justiça da UE.