ERC e Junts têm um acordo de princípio para governar a Catalunha

Noventa dias volvidos da realização das eleições legislativas na Catalunha e depois de duas votações parlamentares de investidura fracassadas, os dois principais partidos independentistas chegaram a um acordo de princípio para um governo de coligação da região autonómica.

Negociado durante o fim-de-semana pelo cabeça-de-lista da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, esquerda), Pere Aragonès, e pelo secretário-geral do Juntos pela Catalunha (Junts, centro-direita), Jordi Sànchez, e anunciado esta segunda-feira, o acordo pressupõe a distribuição de pastas e a definição de algumas linhas programáticas gerais.

“O objectivo não é outro senão o de servir o país, governar para todo o mundo e poder alcançar a independência da Catalunha”, lê-se no comunicado conjunto dos dois partidos. “Comprometemo-nos a construir um governo que procure reconstruir a confiança com a cidadania da Catalunha”.

Antes de poder ser agendada nova sessão de investidura no parlamento catalão – a data limite é o dia 26 deste mês – o acordo ainda terá, no entanto, de ser validado pelas direcções dos respectivos partidos.

À partida, tudo indica que será aprovado, e que o Junts vai trocar as abstenções nas primeiras duas votações parlamentares por votos favoráveis à investidura do novo governo. Se o fizer, ficam para trás longas semanas de negociações e de desavenças com a ERC, que chegou a sugerir governar sozinha, em minoria. E evita-se uma repetição eleitoral, em Julho.

Segundo o La Vanguardia, a ERC – que foi o partido mais votado nas eleições de 14 de Fevereiro – irá assumir a presidência do governo catalão, e dirigir as pastas da Educação, Energia, Cultura, Empresa e Feminismo. Já o Junts ficará com a vice-presidência, as Finanças, a Saúde, a Justiça, o Território, Assuntos Externos, Assuntos Sociais e Universidades.

O jornal catalão informa ainda que a gestão dos fundos europeus ficará nas mãos de uma comissão própria, que envolverá elementos dos vários departamentos e de ambos os partidos.

O acordo deverá também contar com o apoio parlamentar da Candidatura de Unidade Popular (CUP, anticapitalistas), que não entrará no governo. Juntos, os partidos independentistas têm 74 deputados, mais do que suficientes para alcançar a maioria num parlamento que conta com 135 membros e investir Aragonès como presidente da Generalitat e sucessor de Quim Torra.