Aumenta pressão para cessar-fogo após novos bombardeamentos violentos em Gaza

O conflito entre Israel e o Hamas entrou esta segunda-feira na segunda semana, com o que terá sido, segundo a BBC, o dia com vítimas até agora na Faixa de Gaza. No território palestiniano morreram um total de 201 pessoas, entre as quais 58 crianças, e mais de mil foram feridas, segundo as autoridades de saúde. O Exército israelita diz que matou mais de 130 membros do Hamas e da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza. Do lado israelita, foram registadas dez mortes, incluindo duas crianças, pelos rockets lançados pelo Hamas e Jihad Islâmica – mais de 3000, a maioria interceptados pelo sistema de defesa área Iron Dome.

Apelos a um rápido cessar-fogo começaram a ser mais audíveis, com França e Egipto na frente. O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse que conversará com o Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, e o rei Abdallah, da Jordânia, para chegar a uma proposta concreta.

Do lado dos EUA, que segundo relatos de diplomatas têm estado a bloquear uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que pediria um cessar-fogo e criticaria Israel, o secretário de Estado, Antony Blinken, pediu esta segunda-feira a todas as partes que protegessem a vida dos civis. O Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sulivan, disse que “os Estados Unidos estão envolvidos em diplomacia silenciosa, intensiva, e os nossos esforços vão continuar.”

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lamentou que a situação se estivesse a aproximar de “crise de segurança e humanitária incontrolável”.

Mas não parecia que a pressão estivesse a resultar.

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, voltou a dizer que a acção militar iria “demorar” já que Israel quer fazer o Hamas “pagar um preço elevado” por ter começado um ataque com rockets contra Israel. O movimento islamista fez, na segunda-feira passada, um ultimato quando crescia a tensão em Jerusalém por causa da expulsão de famílias palestinianas do bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, em território ocupado por Israel, e de limites no acesso ao Pátio das Mesquitas durante o Ramadão, e violência da polícia israelita no local – chegou a disparar gás lacrimogéneo para o interior da mesquita.

O conflito ficou mais complexo com violência em cidades israelitas com população árabe significativa, como Haifa, Lod, ou Acre, onde houve motins, carros incendiados ou sinagogas atacadas, por um lado, e também com grupos de judeus extremistas a atacar árabes – houve tentativas de linchamento dos dois lados, uma, de um árabe por um grupo de judeus, foi mostrada em directo numa televisão israelita. A vítima ficou em estado grave. Esta segunda-feira, morreu um homem que estava também em estado grave depois de ter sido alvo de outro linchamento, por parte de um grupo de árabes, em Lod.

Esta terça-feira estavam marcadas greves gerais em cidades árabes israelitas, e também palestinianas na Cisjordânia.

Em relação a Gaza, o brigadeiro-general Yaron Rosen, antigo comandante de uma unidade da Força Aérea, disse que não há previsão de que os ataques diminuam. “As IDF [Forças de Defesa de Israel] podem continuar assim para sempre. E eles [Hamas] podem continuar a disparar os seus rockets, infelizmente, durante muito tempo. Mas o preço que estão a pagar é cada vez mais caro”, declarou.

Os bombardeamentos israelitas em Gaza não pararam sequer para tréguas temporárias para permitir acesso a equipas de resgate para retirar vivos ou mortos sob escombros de edifícios atingidos, diz o diário britânico The Guardian. Vários têm sido edifícios altos, incluindo aquele onde estavam as redacções da agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP) e da estação de televisão Al-Jazeera (com sede no mesmo edifício e que foi destruído, com Israel a dizer que albergava uma unidade do Hamas. Ninguém estava no local, já que o Exército avisou um pouco antes do ataque mas a televisão e a agência perderam todo o material e arquivo, mesmo tendo pedido apenas dez minutos mais para retirar material, o que não lhes foi concedido.

Na semana passada, elencava o Guardian, Israel atacou em Gaza: uma clínica de saúde, a casa de um trabalhador humanitário, várias torres residenciais, uma fábrica de colchões, além do mais aparatoso, e polémico, ataque ao edifício da AP e Al-Jazeera. Israel diz que o Hamas põe as suas unidades e armas em zonas habitadas.

Foram também destruídas casas de figuras importantes do Hamas, incluindo mesmo do líder no território, Yahya Sinwar. O Hamas e a Jihad Islâmica reconheceram 20 mortes de combatentes no conflito. Israel divulgou nomes e fotos de mais de 20 alegados operacionais que disse ter “eliminado”.

Este é o mais agudo conflito entre Israel e o Hamas desde 2014, a terceira guerra entre os dois quando morreram, segundo a ONU, 2251 palestinianos, dos quais 1462 eram civis. Do lado israelita morreram 67 soldados e seis civis.