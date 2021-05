Em resposta a petição, câmara de Coimbra diz que planta sete árvores por cada uma abatida

Com obras de requalificação de vias a decorrer na Solum, uma zona residencial do centro de Coimbra, os moradores ficaram preocupados com a marcação de várias árvores para abate e lançaram uma petição para o evitar. Num texto publicado online, pede-se que autarquia suspenda os planos, notando que “são várias as árvores, com dezenas de anos, que a Câmara Municipal de Coimbra está prestes a abater (já a partir do 17 de Maio) nas traseiras da escola secundária Avelar Brotero e esquina com escola secundária Infanta Dona Maria, e também nas traseiras do pavilhão da União de Coimbra”.

O documento que conta já com mais de 400 subscritores pede também que seja utilizada uma “abordagem que proporcione uma melhor integração entre natureza e a instalação de equipamento urbano” no que falta da intervenção.

Nesta segunda-feira, depois de o Diário de Coimbra ter dado conta da preocupação dos moradores, a CMC emitiu um comunicado de imprensa em que anuncia que vai plantar 160 árvores no âmbito destes trabalhos de requalificação, ou seja, “por cada exemplar retirado serão plantadas sete novas espécies”.

Na nota enviada aos jornalistas, a autarquia reconhece que vai abater 22 árvores, entre as quais estão dois sobreiros de grande porte junto à Escola Infanta Dona Maria. A autarquia justifica o corte com “mau estado fitossanitário”, raízes que estão danificar passeios ou espécies inadequadas a meio urbano.

A CMC explica ainda caso a caso que árvores serão derrubadas: cinco em frente à escola Dona Maria, dois sobreiros ao lado, sete nas traseiras da Escola Secundária Avelar Brotero, seis na rua General Humberto Delgado e duas junto à Direcção Regional de Educação do Centro. O município diz que recebeu parecer positivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para retirar os dois sobreiros.

Para substituir as árvores abatidas, a autarquia presidida por Manuel Machado, que foi visitar os trabalhos nesta segunda-feira, anuncia a plantação de sobreiros, azinheiras, olaias, lódãos, áceres, ulmeiros e jacarandás. No caso da Escola Infanta Dona Maria, exemplifica a autarquia o passeio vai ser alargado e instaladas caldeiras, “o que permitirá assim um crescimento saudável” das novas árvores plantadas.

Esta intervenção na Solum está integrada num pacote de 1,5 milhão de euros de obras de requalificação dos passeios de Coimbra com o objectivo de “promover a circulação pedonal”.