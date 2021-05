Metro transplantou dez árvores e abateu outra no Jardim do Carregal

A metro do Porto promoveu uma intervenção no Jardim do Carregal que foi muito além do que estava previsto no projecto de execução da Linha Rosa, que terá uma estação precisamente sob este jardim. Perante a evidência de marcas da retirada de várias árvores no espaço – no qual se previa, apenas, o abate ou transplante de dois espécimes, entre elas uma sequóia, com cerca de 80 anos, e novas plantações – a empresa explicou ao PÚBLICO que, de facto, a operação que decorre desde quarta-feira passada levou ao transplante de dez árvores, tendo sido abatida uma das anteriormente sinalizadas.