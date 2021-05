Os portugueses querem produtos mais saudáveis — até nas bebidas alcoólicas

Quatro em cada cinco portugueses preocupam-se com uma alimentação saudável, segundo um estudo de mercado da Nielsen a pedido da Pernod Ricard, especializada na fabricação e distribuição de vinhos e outras bebidas alcoólicas. Por isso, vêm aí as espirituosas light , com metade do álcool e das calorias.

Depois das cervejas e dos vinhos sem álcool, chegou a vez das bebidas espirituosas se assumirem menos inimigas da saúde. Assim, e depois de uma reflexão nascida de dados que mostram que os portugueses se preocupam cada vez mais em consumir produtos saudáveis, a Pernod Ricard anunciou o lançamento de um gin e de um whisky do seu catálogo com metade do álcool e metade das calorias. Ou seja, ambos os líquidos, em vez de apresentarem 40% de grau alcoólico, exibem apenas 20%, o que se reflecte no número de calorias, em similar proporção.

A decisão surge depois de observadas diversas alterações de comportamento do consumidor em consequência da pandemia da covid-19 — nomeadamente com menos idas ao supermercado, um aumento do número de produtos adquiridos por compra e um crescimento das compras online —, que acabaram por ser reforçadas pelas conclusões de um estudo de mercado, realizado pela Nielsen, em que sobressai o facto de, no momento de compra, os consumidores portugueses se preocuparem com a saúde. E, acreditam os analistas, a tendência veio para ficar.

De acordo com os dados recolhidos, 80% dos portugueses procuram ter uma alimentação saudável, 64% fazem questão de comprar opções saudáveis e 49% apontam a saúde como uma das suas preocupações principais. Além disso, os biológicos cresceram 1,8 vezes mais em 2020 que as versões convencionais dos mesmos produtos, com destaque para a cerveja e o vinho, ervas aromáticas, gorduras líquidas e refrigeradas, leites e similares, bem como as bebidas vegetais. No geral, os consumidores parecem valorizar a fusão entre a qualidade dos artigos e o seu papel para a saúde, com um incremento do consumo de alimentos como quinoa, arroz de sushi e óleo de coco.

Também a inovação se mostrou uma característica importante no momento da compra. No que respeita às marcas e produtos, 89% dos portugueses revela gostar de experimentar novas opções, com 46% a demonstrar mais interesse em fazê-lo actualmente do que no passado, e 26% a considerar hoje um número mais alargado de escolhas. Quanto às possíveis razões para se optar por uma selecção diferente da habitual, os consumidores apontam a relação qualidade-preço, seguindo-se as promoções, a qualidade, a saúde, e, por fim, as referências da marca no mercado, com as duas primeiras, juntamente com a saúde, a apresentarem valores acima da média europeia.

Em termos do sucesso obtido por novos produtos em 2020, 52% tinham pelo menos uma menção de consumo consciente — sustentável, natural, reciclável, base vegetal, orgânico, vegetariano/vegan ou saudável. No ano anterior, os produtos com essa informação representavam apenas 26% dos mais bem-sucedidos.

Voltando às espirituosas da Pernod Ricard, Portugal é o segundo país a receber esta novidade, depois da vizinha Espanha, e para já a aposta da versão light vai incidir no gin Beefeater e no whisky Ballantine’s. No entanto, a empresa prevê estender a prática a outras bebidas, como runs e licores diversos. Para obter um grau alcoólico menor sem perder sabor, ambas as bebidas passaram por processos morosos: no whisky foi criado um novo blend, enquanto no gin procedeu-se a uma maior diluição, aplicando mais botânicos no sentido de não prejudicar o sabor.

