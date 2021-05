Abraços, cervejas e festa: as imagens da reabertura dos pubs (e não só) no Reino Unido

Amigos abraçaram-se, beberam-se canecas de cerveja e boa parte da economia britânica reabriu esta segunda-feira, dando a 65 milhões de pessoas uma janela de liberdade depois de uma série de confinamentos que durou quatro meses.

A maioria dos britânicos estará novamente livre para encontrar-se com os amigos num pub, sentar-se num restaurante para uma refeição no interior ou para ir ao cinema depois das restrições mais musculadas da história do Reino Unido em tempos de paz. Também os desportos de grupo e as aulas de grupo nos ginásios foram autorizados a reabrir.

Durante o período de confinamento, destinado a travar a disseminação do novo coronavírus, a polícia interrompeu festas e protestos, encerrou espaços religiosos e aplicou multas de até 10 mil libras (11.599 euros) a jovens que participavam em festas ilegais.

O primeiro-ministro Boris Johnson, que, antes de impor três confinamentos nacionais, tinha protestado contra as tendências de "ama" do Estado britânico, aconselhou as pessoas a abraçarem-se com cautela.

Johnson deixou ainda o aviso: a propagação da variante identificada pela primeira vez na Índia pode significar que a reabertura final do Reino Unido, marcada para 21 de Junho, poderá ser adiada.