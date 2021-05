A organização de defesa dos consumidores quer forçar os operadores de telecomunicações a resolverem os problemas dos clientes com velocidades de Internet que ficam abaixo do contratado.

A Deco Proteste quer que as queixas dos consumidores com a velocidade da Internet fixa passem a servir para algo mais do que “engrossar o número de reclamações que chegam ao regulador”.