Afinal, não haverá público na última jornada da Liga de futebol

Prosseguem os avanços e recuos em torno de um potencial regresso do público aos estádios ainda nesta temporada. Depois do anúncio de que a última jornada do campeonato contaria com espectadores nas bancadas, nesta segunda-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vem deitar por terra esse cenário. Porquê? Porque entende que “não estão reunidas todas as condições de equidade”.

Foi num encontro de carácter extraordinário que a direcção do organismo que tutela o futebol profissional decidiu travar os testes-piloto que estavam na calha. A justificação, sustenta, prende-se com a ausência de um plano concreto que fosse transversal a todos os jogos que estão agendados para quarta-feira e que assinalam o fim da Liga 2020-21.

“Na incerteza, que permanece, sobre as condições que as autoridades de saúde poderão vir a fixar, seria impossível preparar um plano de implementação a um dia da realização dos jogos. A esta ponderosa razão acresce a circunstância de, ao contrário do defendido pela Liga Portugal, a penúltima jornada não ter tido público nos estádios. Ora, com diversos objectivos desportivos ainda em aberto, permitir que apenas uma parte das equipas pudessem ter o seu público presente nesta jornada decisiva, constituiria uma grave entorse à verdade desportiva e à equidade entre os competidores”, argumenta o elenco liderado por Pedro Proença.

Em causa está o facto de, no plano de intenções da LPFP, e no pedido que foi feito ao Governo, ter sido previsto o regresso parcial e controlado de adeptos aos estádios nas duas últimas jornadas do campeonato. Jornadas em que se definia a esmagadora maioria dos objectivos desportivos em causa, já que o Sporting conseguiu confirmar o título nacional ainda antes do derby com o Benfica. Nesse sentido, e não tendo avançado essa vontade, entende a direcção do organismo que poderia estar a haver uma diferença de tratamento.