Um Villalobos californiano a vogar por entre os dias num mar de coral

Estreou-se em Portugal em Abril de 2018 com o nome House of Wolves, com concertos em Lisboa, Porto e Coimbra. Mas por razões de copyright, e de conflito com outras bandas que usavam o mesmo nome, passou a usar apenas como projecto o nome The Coral Sea. E é como The Coral Sea que agora apresenta novo single e videoclipe: In between the days.

Mas antes de ser, por opção artística, House of Wolves ou The Coral Sea, o homem por detrás de tais nomes é o californiano Rey Villalobos, cantor e compositor, oriundo de uma família de Los Angeles com raízes no México e também em Itália. Começou como baterista (e foi isso que o conduziu à composição, ao canto e ao seu álbum de estreia, Volcano and Heart, lançado em Junho de 2006), mas antes estudou piano clássico, apaixonando-se pelos nocturnos de Chopin, que ainda hoje mantém como referência.

Como The Coral Sea (embora mantendo o projecto House of Wolves, que só deixaria cair mais de uma década depois), Villalobos lançou em 2006 o EP Look At Her Face; em 2010 o EP Play Me; e em 2020 o single Yesterday Tomorrow. Pelo meio, lançou um segundo álbum, Firelight (2008). In between the days, tema do single e videoclipe agora estreado, é a regravação de um dos temas (o terceiro) do álbum Volcano and Heart, mas com o piano em destaque, no lugar antes ocupado pela guitarra acústica.