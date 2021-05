Segunda, na TV: Looper, geeks e hackers, e também Barrios n’O da Joana

CINEMA

Sin City - A Cidade do Pecado

AMC, 20h15

Sin City é uma cidade violenta, infestada de criminosos e onde a polícia é corrupta. Marv é um marginal duro que quer matar todos os responsáveis pela morte do seu único amor, Goldie. Dwight é um ex-repórter fotográfico em quem as prostitutas da Cidade Velha confiam. E Hartigan é um velho polícia honesto, à beira da reforma, que jurou proteger uma stripper, Nancy. Sin City - A Cidade do Pecado baseia-se em três histórias de banda desenhada de Frank Miller e replica a ambiência neo-noir dessas pranchas. É co-realizado pelo próprio Miller, com Robert Rodriguez e, nalgumas cenas, com Quentin Tarantino. O elenco inclui Jessica Alba, Benicio del Toro, Brittany Murphy, Clive Owen, Mickey Rourke, Bruce Willis e Elijah Wood.

Looper - Reflexo Assassino

Hollywood, 21h30

Um thriller de acção futurista dirigido por Rian Johnson, sobre um looper (viajante no tempo, neste caso como assassino a solo) que descobre estar a ser perseguido pela versão mais velha de si mesmo, que está ali com um propósito muito simples: apagar a sua própria existência. Joseph Gordon-Levitt e Bruce Willis dão vida aos protagonistas.

Destroyer: Ajuste de Contas

AXN Movies, 22h49

Abalada por uma missão mal-sucedida que resultou numa tragédia pessoal, a agente Erin Bell (Nicole Kidman, nomeada para o Globo de Ouro) depara-se com um caso que parece estar ligado a esse momento do passado e decide perseguir os criminosos para encontrar as provas que lhe faltavam. Mas não vai ser fácil manter a imparcialidade necessária à investigação. O filme é realizado por Karyn Kusama, com argumento de Phil Hay e Matt Manfredi.

Um Segredo de Família

RTP2, 00h29

Eugenia volta à luxuosa fazenda da sua família, em Buenos Aires, após o pai sofrer um enfarte, reencontrando a irmã, Mia, e a mãe, Esmeralda. A reunião das três exacerba sentimentos antigos e a semelhança entre as duas irmãs causa confusões no seio da família – e também nos amantes e maridos que frequentam a casa. Um filme do argentino Pablo Trapero, com Martina Gusman, Graciela Borges, Bérénice Brejo, Joaquín Furriel e Edgar Ramírez.

DOCUMENTÁRIO

O Rapaz Que Hackeou o Twitter

Odisseia, 22h31

No Dia Mundial da Internet, o canal estreia este trabalho de investigação produzido pelo The New York Times, para a sua série The Weekly, sobre um adolescente da Florida que conseguiu invadir contas de várias celebridades – entre elas, Elon Musk, Bill Gates, Kanye West, Joe Biden e Barack Obama – e assim coordenar um esquema de criptomoedas.

SÉRIES

A Teoria do Big Bang

Fox Comedy, 21h25

Oportunidade para ver ou rever, desde o início, as peripécias de Sheldon Cooper (Jim Parsons) e da sua trupe de geeks, cujas mentes brilhantes são capazes de deslindar as mais complexas teorias sobre o universo mas cujas habilidades sociais deixam muito a desejar. A sitcom aterra hoje no Fox Comedy com episódio duplo, onde fica, neste formato, de segunda a sexta.

3 Caminos

RTP1, 22h47

Chega ao fim a série que dá conta da evolução pessoal de um grupo de jovens que se cruzam nos caminhos para Santiago de Compostela. A sua jornada é mostrada em três momentos: a primeira peregrinação, em 2000; outra, seis anos depois; e uma terceira, em 2021. É nesta última que se encontram no derradeiro episódio.

CULINÁRIA

O da Joana

24Kitchen, 15h

Estreia. Joana Barrios – actriz, performer, figurinista, fashionista, blogger, mãe... – reinveste naquele que classifica como “um superpoder do quotidiano”: cozinhar. Depois de ter aprendido da matéria no restaurante da família em Montemor-o-Novo (onde até um príncipe serviu), de ter andado a preparar pitéus ocasionais na televisão (os mais famosos, na “casa” de Cristina Ferreira) e de ter publicado os livros de receitas Nhom Nhom (para bebés) e O da Joana, torna-se anfitriã de um programa de culinária só seu. O nome é reaproveitado do título do último livro, até porque o espírito é o mesmo: preparar pratos caseiros com sabor e originalidade, sem lugar para alimentos processados e muito menos para o desperdício alimentar. É servido de segunda a sexta, com repetição às 21h.