Morreu o violoncelista Paulo Gaio Lima

Formou-se com Madalena Costa, no Porto, e com Maurice Gendron, em Paris, e foi solista da Orquestra Metropolitana entre 1992 e 2000. Instrumentista e pedagogo, integrava actualmente o corpo docente da Academia Nacional Superior de Orquestra.

Paulo Gaio Lima, um dos mais conceituados violoncelistas portugueses, professor da Academia Nacional Superior de Orquestra, morreu esta segunda-feira, aos 60 anos, de doença oncológica, confirmou o PÚBLICO junto da Orquestra Metropolitana de Lisboa, de que foi violoncelo-solo de 1992 a 2000. Antes, em 1987, fora solista convidado da Orquestra Sinfónica do Reno.

Natural do Porto, foi aluno de Madalena Costa no Conservatório de Música local e, mais tarde, de Maurice Gendron no Conservatório Superior de Paris, onde viveu durante sete anos.

Instrumentista e pedagogo, fundou com Aníbal Lima e António Rosado o Artis Trio e mais tarde, em 2006, o Trio.pt. Integrou o Quarteto Verdi, de Paris, e colaborou, ao longo da sua carreira, com diversos grupos de música contemporânea, entre os quais se contam, como lembra a sua biografia disponível no site da Metropolitana, as formações Alternance, 2E2M, L’Itinéraire, Poikilon, Música Nova e Divertimento di Milano.

Como violoncelista, apresentou em primeira audição obras de Pascal Dusapin, o Concerto para violoncelo de Philippe Hersant e a peça 5 Miniaturas de Carlos Marecos.

Da sua discografia destacam-se gravações de concertos de L. Boccherini, Beethoven (com Gerardo Ribeiro e Pedro Burmester), Brahms (com Gerardo Ribeiro) e Schumann, assim como obras do repertório camerístico português (com António Pinho Vargas, Cláudio Carneyro e Joly Braga Santos), para editoras como a EMI e a RCA.