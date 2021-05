Morreu o músico brasileiro MC Kevin, aos 23 anos

Morreu num hospital do Rio de Janeiro, para onde foi transportado após queda de um 11.º andar.

O músico brasileiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, morreu neste domingo, após cair do 11.º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no início da noite.

Segundo o site G1, da Globo, Kevin foi transportado em estado grave para um hospital, mas não resistiu.

Conhecido por sucessos como Cavalo de Tróia, Favelado vencedor e O menino encantou a quebrada, Kevin contava com 8,6 milhões de seguidores no Instagram e 537 mil no YouTube, diz a Folha de São Paulo. Editou este ano o disco Fênix.