Filomena Cautela volta à RTP1 com Programa Cautelar

Foi em Junho do ano passado que Filomena Cautela se retirou da apresentação do programa 5 para a Meia-noite, deixando Inês Lopes Gonçalves sozinha aos comandos do talk show nocturno da RTP. Esta segunda-feira, ficou a saber-se tudo sobre o novo formato televisivo que a apresentadora e actriz terá na RTP1. Chama-se Programa Cautelar e tem estreia marcada para um sábado, dia 29 de Maio, às 21h. O programa de 45 minutos juntará informação e humor; em cada um dos seus episódios, abordará, com factos e análise, um tema importante do momento.

O episódio de estreia será dedicado à desinformação online, explicou a apresentadora ao PÚBLICO, por telefone. Os seguintes abordarão “a guerra das audiências”, numa tentativa de “tentar perceber se o que se consome na televisão é ou não um retrato do nosso país”, e o racismo. O terceiro Programa Cautelar convocará opiniões de “especialistas” e procurará os “factos” disponíveis “para detectar se há ou não um problema de racismo institucional em Portugal”.

A equipa de escrita do programa, diz a apresentadora, inclui “jornalistas e guionistas”, sendo a equipa de jornalistas constituída por Marisa Feio, Tiago Palma, Tiago Durão e Arlindo Costa e estando a escrita de argumento a cargo de Susana Romana, Maria João Cruz, Ana Ribeiro, Mariana Garcia e Pedro Durão. “A dinâmica de trabalho passa sempre por uma pesquisa inicial, aprofundada, em relação ao tema”, conta Filomena Cautela. Após “várias reuniões de discussão”, decide-se qual é “o busílis do tema”, ou seja, “uma explicação do tema que possa chegar ao máximo de pessoas possível”.

“Partimos da premissa de que informações e assuntos complexos podem e devem chegar a todos e que aprofundar assuntos não tem de ser só para elites, principalmente numa era em que todas as pessoas podem ter uma opinião pública sobre um assunto”, argumenta Filomena Cautela. “O objectivo”, afirma, “é que as pessoas se possam divertir e estar a sorrir enquanto estão a pensar sobre aqueles assuntos”.

Cautela afasta as comparações que a sinopse do programa pode sugerir com um formato como Last Week Tonight with John Oliver, o popular programa da HBO. “O único ponto comum que podemos estabelecer é que ele fala dos assuntos de uma forma mais aprofundada do que os outros talk shows. De resto, não há grandes semelhanças. Além de ele desenvolver mais do que um tema durante cada programa”, comenta a apresentadora.

Cada Programa Cautelar contará com um ou mais convidados. Virão eles mais do entretenimento e do humor, como costuma acontecer na emissão de John Oliver, do que da informação? “Às vezes sim, às vezes não”, responde a apresentadora.