Aldeias do Xisto recebem iniciativas Dark Sky e Viagem à Luz das Estrelas

A Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (Adxtur) vai iniciar este mês acções de formação no âmbito da iniciativa Dark Sky Aldeias do Xisto e retomar o Project@X – Viagem à Luz das Estrelas.

“Neste mês de Maio, o projecto Dark Sky Aldeias do Xisto entra em órbita. Partindo do seu estatuto, reconhecido pela certificação Destino Turístico Starlight como um dos melhores céus escuros do mundo, e após uma cuidadosa planificação e articulação, segue-se agora o momento em que efectivamente começamos a descobrir novas e melhores formas de olhar para o céu”, anuncia a Adxtur em comunicado de imprensa. Segundo a nota, as acções de formação, a realizar entre esta terça-feira e o dia 22 de Junho, começam pelos parceiros públicos das Aldeias do Xisto, com os módulos de astroturismo, astronomia e poluição luminosa.

Também este mês, na sexta-feira, sábado e domingo, a Universidade de Aveiro volta às aldeias com o regresso do Project@X, com o mote “Viagem à Luz das Estrelas”, em que os alunos do curso de design se vão “focar no céu nocturno de forma holística: experiência, artefactos, comunicação e interacção”. O Project@X – Viagem à Luz das Estrelas começa na sexta-feira com uma residência na aldeia de Fajão, no concelho de Pampilhosa da Serra, onde serão lançadas as bases para o desenvolvimento de conceitos de design com os alunos da Licenciatura em Design do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.

As acções de formação Dark Sky Aldeias do Xisto têm como objectivo “preparar o território e os seus agentes para a afirmação de um destino de astroturismo e a construção de produtos turísticos” e são dirigidas a entidades públicas, agentes privados e guias do céu, abordando as temáticas do astroturismo, astronomia e poluição luminosa. Todas as acções de formação terão uma componente teórica, que decorrerá, nesta fase, em ambiente online, e uma componente prática presencial, sendo que algumas das acções de terreno irão integrar o calendário de verão das Aldeias do Xisto. “Os temas serão ministrados por cientistas reconhecidos nacional e internacionalmente, com créditos firmados nas matérias abordadas”, refere-se no comunicado.

O Dark Sky Aldeias do Xisto é liderado pela Adxtur, em parceria com a Associação Dark Sky Alqueva, e é financiando pelo Centro 2020 e Turismo de Portugal. Completam a rede de parceiros iniciais a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, o Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Para Rui Simão, director-executivo da Adxtur, este projecto “materializa a cultura de intervenção das Aldeias do Xisto que, desde sempre, procura transformar debilidades em oportunidades, convocando o conhecimento para interagir com os recursos locais, projectar novos caminhos e mobilizar os parceiros e a sociedade para os aproveitar”.

A Rede das Aldeias do Xisto é um projecto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional, liderado pela Adxtur, em parceria com 21 municípios da região Centro e com 220 operadores privados, com o apoio do Centro 2020.