Provedor do Animal avança a diferentes velocidades no país

Figura de provedor do Animal já foi aprovada na Madeira e no continente. Nos Açores é votada esta semana.

A Madeira prepara-se para ser a primeira região do país a ter um provedor do Animal, enquanto no continente o Governo ainda aguarda pela promulgação, pelo Presidente da República, do diploma que criou este cargo, e nos Açores a figura é discutida esta semana no parlamento regional.