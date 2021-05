Noreena Hertz: “As redes sociais são a indústria de tabaco do século XXI”

Sentirmo-nos sós prejudica o nosso corpo, a nossa vida em sociedade e a democracia — e ajuda a explicar o crescimento da extrema-direita. É preciso regular as redes sociais, reconstruir a “infra-estrutura da comunidade” e abandonar a vida contactless , defende a economista inglesa Noreena Hertz no livro O Século da Solidão .

Entrevista com a autora de "O Século da Solidão"

No Japão, os crimes cometidos por maiores de 65 anos quadruplicaram em duas décadas. Muitos são pequenos delitos, como assaltos, feitos com um objectivo simples: ir para a prisão, onde estes idosos encontram a comunidade que não conseguem ter em casa. Em países asiáticos, mas também nos Estados Unidos, cresce o fenómeno do mukbang: comer (muito) em frente a uma câmara e transmitir o acto pela Internet (os espectadores divertem-se e ganham “companhia” para a sua refeição solitária). Em França, Eric encontrou camaradagem e respostas na ala jovem da União Nacional — um partido xenófobo, mas que o padeiro diz proteger os “esquecidos” da sociedade, como ele.