Morreu Luís Nunes da Ponte, um dos fundadores do PS

Luís Nunes da Ponte, um dos fundadores do Partido Socialista (PS), morreu aos 75 anos, informou o partido neste domingo. O PS manifestou “profundo pesar” e agradeceu o seu trabalho “em prol da luta pela liberdade e pela democracia”.

“É com profundo pesar que a Direcção Nacional toma conhecimento da morte de Luís Nunes da Ponte, um dos fundadores do Partido Socialista, a quem o partido agradece pelo trabalho desenvolvido em prol da luta pela liberdade e pela democracia em Portugal”, refere uma nota de pesar do PS.

Luís Nunes da Ponte nasceu há 75 anos, no Porto; licenciou-se em Filologia, tendo desenvolvido o seu percurso profissional em torno da área do turismo. Esteve ligado ao Turismo de Portugal e ao Instituto do Comércio Externo de Portugal (ICEP), a partir de onde trabalhou na Áustria e nos EUA, de acordo com a nota biográfica enviada pelo PS.

Foi ainda director do Turismo em Macau, passou pelo Ministério da Economia e Turismo, foi administrador da Enatur Pousadas de Portugal e contou também, na sua carreira, com uma passagem pela Assembleia da República, onde foi assessor de Jaime Gama para a área cultural.

“Nesta hora de luto, o Partido Socialista endereça as mais sinceras condolências à família e amigos de Luís Nunes da Ponte”, acrescenta a nota.