Ângelo Correia: o consumismo substituiu a reivindicação política

Diz que esteve 12 anos auto-silenciado. Maastricht afastou-o de Cavaco Silva e a certeza de que o Governo era mais troikista do que a troika separou-o de Passos Coelho. Trabalha com Rui Rio em questões de defesa e segurança. Aposta no centro, abomina o neoliberalismo, acha que o Chega ainda não é problema, mas não desconhece os riscos da sua proximidade. Está céptico com o mundo. Os efeitos da globalização põem em risco a democracia, alerta. O individualismo campeia e a solidão substitui a solidariedade.