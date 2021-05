Cabo Delgado: os rubis continuam a sair da terra, mas só brilham para alguns

Quando cai uma caneta na mina de rubis de Namanhubir, no distrito de Montepuez, interior de Cabo Delgado, ninguém se dobra para a apanhar. Não se trata de falta de educação, apenas uma questão de segurança. Levantam-se os braços, mostram-se as mãos nuas e chama-se uma testemunha e o vídeo. Depois, sim, podemos baixar-nos, apanhar a caneta e com os braços esticados mostrar que nada mais apanhámos do chão que a caneta que deixámos cair.