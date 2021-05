Covid-19: pode o flagelo indiano beliscar a aura sagrada de Modi?

Descontrolo da pandemia na Índia motiva duras críticas – internas e externas – à gestão da crise por um Governo que fundamenta grande parte da sua acção política no culto da personalidade do primeiro-ministro.

Doentes amontoados em corredores de hospitais em colapso; piras funerárias a arder em parques de estacionamento; garrafas de oxigénio indisponíveis, mas vendidas no mercado negro a preço de ouro; dezenas de cadáveres de mortos por covid-19 recolhidos das margens do rio Ganges; novas variantes semanais do vírus SARS-CoV-2; e um “apocalipse” sanitário sem fim à vista. Imagens e relatos como estes, na Índia, encheram as páginas dos jornais e os boletins noticiosos dos sites e televisões de todo o mundo nas últimas semanas e motivaram críticas duríssimas à gestão política da segunda vaga de infecções.