A doença celíaca: a importância do cumprimento da dieta

É uma doença autoimune provocada pela ingestão de glúten. Em Portugal, “comer fora” é o maior desafio para um celíaco. Neste domingo assinala-se o Dia Internacional do Celíaco.

Emagrecimento rápido, fraqueza, mal-estar após a ingestão de alguns alimentos levaram Madalena Faria a descobrir que tinha a doença celíaca. Foi no final de 2019, tinha então 21 anos. Esta é uma doença auto-imune, provocada pela ingestão de glúten. Por isso, não estranhe quando no restaurante, ao seu lado, alguém pergunta quais são os pratos que na carta não têm glúten. Neste domingo assinala-se o Dia Internacional do Celíaco. Por cá, pelo menos 1% da população terá esta doença, mas apenas 15 mil pessoas estão diagnosticadas, informa a Associação Portuguesa de Celíacos (APC).